Захарова: Cчитаем важным запуск трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения

Приветствуем проведение первого заседания российского-азербайджанского экспертного совета

Приветствуем проведение первого заседания российского-азербайджанского экспертного совета.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Первое заседание экспертного совета двух стран состоялось в Баку 19-20 ноября.

"Такие встречи, которые проходят на экспертном уровне, призваны и на деле гармонично дополняют интенсивной политикой дипломатические контакты и подкрепляют усилия по официальной линии, направленные на поиски взаимовыгодных решений в целях стабилизации обстановки в регионе, нормализации отношений между Баку и Ереваном. Это чрезвычайно важный процесс.

Мы считаем важным вести дело к запуску трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения", - заявила М. Захарова.