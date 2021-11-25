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Захарова: Cчитаем важным запуск трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения

Захарова: Cчитаем важным запуск трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения Приветствуем проведение первого заседания российского-азербайджанского экспертного совета
Карабах
25 ноября 2021 г. 16:40
Захарова: Cчитаем важным запуск трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения

Приветствуем проведение первого заседания российского-азербайджанского экспертного совета.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Первое заседание экспертного совета двух стран состоялось в Баку 19-20 ноября.

"Такие встречи, которые проходят на экспертном уровне, призваны и на деле гармонично дополняют интенсивной политикой дипломатические контакты и подкрепляют усилия по официальной линии, направленные на поиски взаимовыгодных решений в целях стабилизации обстановки в регионе, нормализации отношений между Баку и Ереваном. Это чрезвычайно важный процесс.

Мы считаем важным вести дело к запуску трехстороннего экспертного диалога Россия-Азербайджан-Армения", - заявила М. Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova: Launch of expert-level trilateral Russia-Azerbaijan-Armenia dialogue vital
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan ekspertlərinin dialoquna tərəfdarıq"

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