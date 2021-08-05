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В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе "Россия обеспокоена участившими вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана. Особую тревогу вызывает то, что они сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. К сожалению, напряженность пока не спадает".
Карабах
5 августа 2021 г. 17:17
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

"Россия обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана. Особую тревогу вызывает то, что они сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. К сожалению, напряженность пока не спадает".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

Как отметил дипломат, все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем: "Россия готова и далее вносить свой вклад в процесс нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе, в том числе и по запуску совместной работы по делимитации и демаркации границ. Это будет способствовать превращению Южного Кавказа в зону стабильности".

Комментируя предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских миротворцев по всей протяженности армяно-азербайджанской границы, Бикантов отметил, что одной из проблем является отсутствие демаркации границ: "Россия уделяет первостепенное внимание этой тематике, оказывает посреднические усилия. Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие демаркации границ. Россия выступает за делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией, и скорейший запуск этой работы".

Представитель МИД подчеркнул важность вопроса сохранения культурно-исторического наследия в Карабахе, поскольку это серьезная гуманитарная тема: "Всячески поддерживаем скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО, которая могла бы на месте дать свою квалифицированную оценку состоянию дел. Проблема находится в поле зрения Минской группы ОБСЕ".

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Rusiya Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətdən narahatdır"
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry comments on situation on Armenia-Azerbaijan border

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