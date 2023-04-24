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В МИД РФ обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня в Карабахе

В МИД РФ обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня в Карабахе Россия крайне обеспокоена ростом числа нарушений режима прекращения огня в Карабахе.
Карабах
24 апреля 2023 г. 13:52
В МИД РФ обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Россия крайне обеспокоена ростом числа нарушений режима прекращения огня в Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

"С крайней обеспокоенностью фиксируем рост числа нарушений режима прекращения огня и различного рода инцидентов, в результате которых регулярно появляются жертвы с обеих сторон", - отмечается в заявлении.

"Считаем, что многие возникшие проблемы являются следствием многомесячного простоя и отсутствия прогресса в переговорном процессе по основным трекам трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и согласование параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Рассчитываем, что в Баку и Ереване проявят политическую волю и сумеют в ближайшее время преодолеть эту негативную динамику.

Российская сторона готова оказывать близким ей Азербайджану и Армении все необходимое содействие как на политическом уровне, так и "на земле", - заявили в МИД РФ.

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Версия на английском языке Moscow concerned about growing number of ceasefire violations in Karabakh

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