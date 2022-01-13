В МИД России обеспокоены обострением на границе Азербайджана и Армении

Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении, призывает стороны отказаться от силовых методов.

Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении и призывает стороны отказаться от силовых методов.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем. В долгосрочном плане, основным рецептом обеспечения стабильности и безопасности в регионе является скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской госграницы с последующей ее демаркацией", - заявила М. Захарова.

Напомним, в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.