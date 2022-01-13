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В МИД России обеспокоены обострением на границе Азербайджана и Армении

В МИД России обеспокоены обострением на границе Азербайджана и Армении Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении, призывает стороны отказаться от силовых методов.
Карабах
13 января 2022 г. 17:50
В МИД России обеспокоены обострением на границе Азербайджана и Армении

Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении и призывает стороны отказаться от силовых методов.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем. В долгосрочном плане, основным рецептом обеспечения стабильности и безопасности в регионе является скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской госграницы с последующей ее демаркацией", - заявила М. Захарова.

Напомним, в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

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Версия на английском языке Russia concerned about aggravation on Azerbaijani-Armenian border
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN-dən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı açıqlama

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