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В МИД РФ надеются на запуск практической работы по делимитации азербайджано-армянской границы

В МИД РФ надеются на запуск практической работы по делимитации азербайджано-армянской границы "Россия рассчитывает, что в ближайшее время удастся запустить практическую работу по делимитации армяно-азербайджанской границы".
Карабах
18 мая 2022 г. 19:28
В МИД РФ надеются на запуск практической работы по делимитации азербайджано-армянской границы

Россия рассчитывает, что в ближайшее время удастся запустить практическую работу по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова подчеркнула, что Москва выступает за создание двусторонней комиссии по делимитации границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России: "С началом работы комиссии, как это было закреплено по итогам заявления трехсторонних переговоров лидеров в Сочи от 26 ноября прошлого года, необходимо предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе двух стран", - заключила она.

Официальный представить МИД отметила, что на минувшей встрече в Душанбе азербайджанские и армянские партнеры проинформировали, что они близки к завершению процесса формирования национальной делегации, а Россия свою экспертную команду уже сформировала.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı əməli işin başlayacağına ümid edir
Версия на английском языке Russia expects soon launch of Azerbaijan-Armenia border delimitation

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