В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии

У Нурлана Абилова остались два сына - 3 и 5 лет

Тело военнослужащего Азербайджанской армии, получившего ранение во время Отечественной войны и скончавшегося сегодня после 6 месяцев пребывания в коме Нурлана Фаррух оглу Абилова, доставлено в родное село Агакишибейли Масаллинского района.

Как передает южный центр Report, в церемонии прощания приняли участие руководство района, представители общественности и близкие шехида.

Он был предан земле в родном селе Агакишибейли.

Нурлан Абилов родился в 1994 году в селе Агакишибейли Масаллинского района. С первых дней Отечественной войны вступил в ряды армии. 8 октября в боях за Физулинский район был тяжело ранен в голову и получал лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил Азербайджана.

У Нурлана Абилова остались два сына - 3 и 5 лет.

Аллах рехмет элесин!