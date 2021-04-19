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В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии

В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии У Нурлана Абилова остались два сына - 3 и 5 лет
Карабах
19 апреля 2021 г. 13:59
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
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Тело военнослужащего Азербайджанской армии, получившего ранение во время Отечественной войны и скончавшегося сегодня после 6 месяцев пребывания в коме Нурлана Фаррух оглу Абилова, доставлено в родное село Агакишибейли Масаллинского района.

Как передает южный центр Report, в церемонии прощания приняли участие руководство района, представители общественности и близкие шехида.

Он был предан земле в родном селе Агакишибейли.

Нурлан Абилов родился в 1994 году в селе Агакишибейли Масаллинского района. С первых дней Отечественной войны вступил в ряды армии. 8 октября в боях за Физулинский район был тяжело ранен в голову и получал лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил Азербайджана.

У Нурлана Абилова остались два сына - 3 и 5 лет.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на английском языке ФотоMartyred serviceman of Azerbaijani Army buried in Masalli
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun şəhid hərbi qulluqçusu dəfn olunub

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