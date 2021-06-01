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В мае на мине подорвались 5 человек

В мае на мине подорвались 5 человек Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" продолжает регулярную деятельность по созданию единой Базы данных о пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) на территории Азербайджанской Республики и по изучению и решению эти
Карабах
1 июня 2021 г. 13:44
В мае на мине подорвались 5 человек
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Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" продолжает регулярную деятельность по созданию единой Базы данных о пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) на территории Азербайджанской Республики и по изучению и решению этих проблем.

Как сообщили Report в ОО, по полученным организацией из официальных структур, от региональных координаторов и других источников данных, в мае 2021 года зарегистрировано 2 инцидента, в результате которых от мин пострадали 5 человек.

В результате погиб один военнослужащий, два гражданских лица и два военнослужащих получили ранения. В мае 2021 года инциденты с минами произошли в Гедабекском и Кельбаджарском районах.

В целом, за минувший период 2021 года 59 граждан Азербайджана пострадали от мин и НРБ.

В мае один гражданин Армении подорвался на мине в Физулинском районе во время поиска тел погибших во время войны. После оказания соответствующими структурами азербайджанской стороны необходимой первой помощи он был эвакуирован.

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Версия на азербайджанском языке May ayında 5 nəfər minaya düşüb

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