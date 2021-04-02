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В Лос-Анджелесе подготовлен новый фильм о преступлениях Армении

В Лос-Анджелесе подготовлен новый фильм о преступлениях Армении Каждое село и город, все дома, принадлежащие азербайджанцам, были разграблены и полностью разрушены
Карабах
2 апреля 2021 г. 13:09
В Лос-Анджелесе подготовлен новый фильм о преступлениях Армении

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе подготовило и распространило короткометражный фильм на английском языке о преступлениях Армении против Азербайджана, в частности, о политике уничтожения культурного наследия и населенных пунктов Азербайджана.

Как сообщили Report в Генеральном консульстве, в фильме подчеркивается, что находившиеся под оккупацией азербайджанские земли в 2020 году были освобождены, в результате масштабы беспрецедентных разрушений, учиненных Арменией на этих территориях в течение 30 лет, и политики по уничтожению нашего культурного наследия стали еще более очевидными.

Было подчеркнуто, что за это время практически каждое село и город, все дома, принадлежащие азербайджанцам, были разграблены и полностью разрушены.

Отмечено, что некогда развитые города Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы и др., в которых компактно проживали азербайджанцы, после оккупации были сравнены с землей со стороны Армении. Доводится до внимания, что Армения разместила на этих территориях бесчисленное количество мин и по сегодняшний день отказывается предоставить карту заминированных территорий.

Кроме того, в фильме отмечено, что Армения с целью уничтожения всех следов, принадлежащих азербайджанской культуре и истории в Карабахе, в системном порядке уничтожила находящиеся в этом регионе исторические и культурные памятники. 63 из 67 мечетей были осквернены и разрушены, подчеркнуто, что в ряде религиозных святилищ, включая Зангиланскую мечеть, агдамскую Джума мечеть и мечеть Мемер в Губадлы, армяне содержали скот, представлены фото и видео этих злодеяний.

В фильме подчеркнуто, что течение 30 лет оккупации Арменией было уничтожено 927 библиотек, 44 храма, 473 исторических памятника, дворцов и музеев.

В конце фильма отмечается, что Армения должна ответить за эти ужасные преступления.

Отметим, что фильм, распространенный в социальных сетях Facebook и Twitter, отправлен Генеральным консульством членам Конгресса США, в частности, сенаторам и конгрессменам, отличающимся проармянской позицией, а также законодателям Калифорнии и других западных штатов, СМИ, религиозным и этническим общинам, деятелям науки и культуры и в ряд организаций.

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Версия на английском языке Film about Armenia's crimes produced in Los Angeles
Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə Ermənistanın cinayətlərinə dair yeni film hazırlanıb - VİDEO

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