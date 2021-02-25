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В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде

В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде В видео приведены цитаты экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который признается в учинении армянами Ходжалинской резни
Карабах
25 февраля 2021 г. 10:46
В Лос-Анджелесе подготовлен фильм о Ходжалинском геноциде

С учетом стремительного развития соцсетей в последние годы и эффективность коротких содержательных фильмов с целью пропаганды, генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе с 2019 года подготовило и распространило 20 короткометражек на английском языке на различные темы. В частности, широко распространены и особо просматриваемы были короткометражки генконсульства о преступлениях Армении в период Отечественной войны. Последний в этом направлении фильм генконсульства посвящен Ходжалинскому геноциду.

Как сообщили Report в генконсульстве, в фильме подчеркивается, что 26 февраля 1992 года армянские войска атаковали азербайджанский город Ходжалы и убили 613 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков.

В видео приведены цитаты экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который признается в учинении армянами Ходжалинской резни. Также ссылка дается на книгу, написанную братом армянского террориста из Калифорнии Монте Мелконяна, участвовавшего в резне, представлены жестокие деяния армянских палачей.

В фильме отмечается, что в начале 1992 года Армения оккупировала 20% азербайджанских земель, провела этническую чистку, 800 тыс. азербайджанцев были изгнаны из своих домов. Также сообщается, что в 1993 году Совбез ООН осудил данную оккупацию.

Сообщается, что 17 стран мира и более 20 штатов США осудили Ходжалинский геноцид.

Также отмечается, что в 2020 году Азербайджан освободил оккупированные территории и восстановил свою территориальную целостность.

Фильм был переведен на фарси, немецкий, албанский, испанский, китайский, турецкий, греческий и др. языки соответствующими посольствами Азербайджана. Фильм широко распространён в соцсетях.

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Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə Xocalı soyqrımına dair ingilis dilində film hazırlanıb

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