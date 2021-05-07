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В Лерике простились с шехидом Отечественной войны

В Лерике простились с шехидом Отечественной войны С 15 октября прошлого года велись поиски Абульфаза Рахматова
Карабах
7 мая 2021 г. 13:53
В Лерике простились с шехидом Отечественной войны
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Похоронен военнослужащий Азербайджанской армии - капитан Абульфаз Рахматов, погибший в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report, шехид был похоронен на кладбище села Анбу Лерикского района.

В церемонии приняли участие официальные лица, военные, родственники шехида и жители района.

Абульфаз Рахматов родился в 1989 году в селе Анбу Лерикского района. В ходе Отечественной войны капитан А,Рахматов проявил героизм в боях за освобождение Джебраила и Губадлы. С 15 октября прошлого года велись поиски А.Рахматова, 6 мая в Джебраильском районе были обнаружены останки шехида.

А.Рахматов также проявил героизм в Апрельских боях 2016 года и в боях в Товузском направлении в прошлом году.

Аллах рэхмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsinin şəhidi Lerikdə dəfn edilib - YENİLƏNİB

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