В Лачынском районе проводятся мероприятия по содействию трудоустройству населения

В Лачынском районе начата работа по содействию занятости еще 100 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в район. Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населени

В Лачынском районе начались мероприятия по содействию трудоустройству еще 100 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в район.



Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения.



Была проведена встреча с членами семей, переселившихся в город Лачын в рамках программы "Великое возвращение", проведены предварительные беседы с целью определения возможностей их трудоустройства.



Гражданам была предоставлена информация об активных программах занятости (программа самозанятости, курсы профессионального обучения, мероприятия по трудоустройству и т.д.), в рамках которых будет оказана помощь в их трудоустройстве.