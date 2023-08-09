В Лачынском районе проводятся мероприятия по содействию трудоустройству населения

В Лачынском районе начались мероприятия по содействию трудоустройству еще 100 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в район.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Была проведена встреча с членами семей, переселившихся в город Лачын в рамках программы "Великое возвращение", проведены предварительные беседы с целью определения возможностей их трудоустройства.
Гражданам была предоставлена информация об активных программах занятости (программа самозанятости, курсы профессионального обучения, мероприятия по трудоустройству и т.д.), в рамках которых будет оказана помощь в их трудоустройстве.
В Лачынском районе проводятся мероприятия по содействию трудоустройству населенияВ Лачынском районе проводятся мероприятия по содействию трудоустройству населения В Лачынском районе начата работа по содействию занятости еще 100 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в район. Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населени
Карабах
9 августа 2023 г. 15:44
https://static.report.az/photo/d758459e-8a38-3be5-af3a-9ed058215afd.jpg
В Лачынском районе начались мероприятия по содействию трудоустройству еще 100 семей, вернувшихся на постоянное место жительство в район.
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında daha 100-dək ailənin məşğulluğuna dəstək işlərinə başlanıb