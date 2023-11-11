В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик

В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик, трудоустроено 430 человек

В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик, трудоустроено 430 человек.

Об этом карабахскому бюро Report заявил представитель ООО "Bakı Abadlıq Xidməti" Агиль Сафаралиев.

По его словам, в Лачыне продолжаются работы на 712 объектах: "9 из них - многоквартирные дома. В рамках мероприятий по благоустройству были проведены также работы на нежилых объектах. В городе полностью построены все коммуникации. В целом работы, связанные с городской инфраструктурой, выполнены на 80%".

A.Сафаралиев отметил, что в агропромышленном парке, созданном на территории поселка Зерти Лачынского района, планируется запустить около 50 заводов и предприятий: "Проживающие в районе семьи будут обеспечены постоянными рабочими местами на создаваемых предприятиях. В агропарке уже начали работу пять фабрик, в том числе мебельная и шерстеперерабатывающая. За счет ввода в эксплуатацию около 50 предприятий будут обеспечены работой 1 300 жителей Лачына. В настоящее время на пяти фабриках трудоустроено 430 жителей".

Отметим, что на сегодняшний день в Лачынский район на постоянное место жительства вернулись 336 семей в составе 1 299 человек. В ноябре планируется возвращение в Лачын еще 75 семей.