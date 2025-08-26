О нас

Карабах
26 августа 2025 г. 16:00
В Лачыне открылась персональная выставка Юсифа Мирзы 31 год спустя.

В Лачыне, в галерее "Юрд" при организации Министерства культуры открылась первая персональная выставка известного художника Юсифа Мирзы под названием "31 год спустя".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, на мероприятии присутствовали заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и другие представители министерства, а также деятели культуры и общественности, жители района.

Работы, представленные на выставке, отражают творческий путь художника, начавшийся с "Лачынских этюдов", продолжавшийся долгие годы тоской по Родине, а сегодня вдохновленный возрождением освобожденных земель.

Юсиф Мирза в заявлении журналистам выразил гордость с проведением своей выставки в Лачыне.

Выставка продлится до 29 августа.

Версия на английском языке ФотоYusif Mirza’s solo exhibition '31 Years Later' opens in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında tanınmış rəssamın “31 il sonra” adlı ilk fərdi sərgisi açılıb

Последние новости

