В Лачын из Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль РМК

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для проезда одного автомобиля российского миротворческого контингента

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для проезда одного автомобиля российского миротворческого контингента (РМК).

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report , автомобиль проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Это в лишний раз показывает, что участники акции не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Только за минувшие сутки по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно продолжили движение в общей сложности 37 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Отметим, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 39 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.