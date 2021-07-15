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В Кюрдамире сдан в пользование родник памяти шехида

В Кюрдамире сдан в пользование родник памяти шехида В Кюрдамирском районе сдан в пользование родник памяти шехида Отечественной войны Саида Байрамова.
Карабах
15 июля 2021 г. 03:54
В Кюрдамире сдан в пользование родник памяти шехида

В Кюрдамирском районе сдан в пользование родник памяти шехида Отечественной войны Саида Байрамова.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, шехиду исполнилось бы 22 года и по этому случаю его память была увековечена в родном селе Чёл-Араб.

Саид участвовал в тяжелых боях на Муровдагском направлении. Позже он проявил героизм в Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане и, наконец, в боях за освобождение Шуши.

Соответствующим указом Президента Ильхама Алиева, С.Байрамов посмертно награжден медалями "За Родину", "За отвагу", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Шуши".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa fatehi Səid Bayramovun xatirəsinə ehsan bulağı istifadəyə verilib

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