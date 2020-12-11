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В крупных городах Америки установлены табло "Карабах – это Азербайджан!" 

В крупных городах Америки установлены табло "Карабах – это Азербайджан!"  Эти табло являются олицетворением нашей победы над врагом
Карабах
11 декабря 2020 г. 14:25
В крупных городах Америки установлены табло Карабах – это Азербайджан! 
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На центральных автомагистралях американских городов Хьюстон и Даллас в штате Техас установлены табло с изображением флага Азербайджана, карабахских скакунов и надписи "Karabakh is Azerbaijan!" ("Карабах - это Азербайджан!").

По сообщению специального корреспондента Report, табло установлены по инициативе президента Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку, исполнительного директора Центра Азербайджана в Хьюстоне Ирады Ахундовой и нашего соотечественника, доктора искусствоведения, профессора Техасского университета Джамили Джавадовой-Спитсберг при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Табло разработаны известным американским дизайнером Мэри Гибсон.

По словам И.Ахундовой, регионы, в которых установлены табло, являются важными дорожными узлами, по которым ежедневно следуют сотни автомобилей: "Табло посвящены исторической победе Азербайджана во Второй Карабахской войне и восстановлению территориальной целостности нашей страны. Одно табло расположено в центре города по дороге в Хьюстонский университет, а другое - по дороге в крупнейший медицинский центр Хьюстона.
Окидывая взором виды из окна автомобилей, сидящие в пробке автомобилисты смогут лицезреть карту целостного Азербайджана, карабахских скакунов и лозунг "Карабах - это Азербайджан!". Эти табло являются олицетворением нашей победы над врагом".

По словам И.Ахундовой, представители армянской диаспоры Хьюстона пытались демонтировать табло, однако их попытки оказались тщетными. Табло будут экспонироваться в течение месяца.
Вот уже несколько месяцев на центральных автомагистралях и мостах во многих крупных американских городах, включая штаты Миннесота, Флорида и Северная Каролина, демонстрируются баннеры "Карабах-это Азербайджан!".

Вусаля Аббасова

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Версия на английском языке Фото "Karabakh is Azerbaijan" billboards displayed on Texas highways
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın böyük şəhərlərində "Qarabağ Azərbaycandır!" lövhələri quraşdırılıb

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