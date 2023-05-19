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Песков: Рассчитываем, что лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Москве

Песков: Рассчитываем, что лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Москве В Кремле подтвердили встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Карабах
19 мая 2023 г. 13:54
Песков: Рассчитываем, что лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Москве

В Кремле подтвердили встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

"На следующей неделе мы действительно будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Состоится Евразийский экономический форум и заседание высшего Евразийского экономического совета в Москве. Мы рассчитываем, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян будут в Москве. По возможным контактам будем своевременно вас информировать", - заявил Песков.

Напомним, 25 мая в Москве планируется провести трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, соответствующее предложение поступило от российской стороны.

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Версия на английском языке Peskov: We hope that the leaders of Azerbaijan and Armenia will meet in Moscow

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