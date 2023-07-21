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В каждую смену на станции скорой медицинской помощи Шушинской городской больницы будут действовать четыре бригады

В каждую смену на станции скорой медицинской помощи Шушинской городской больницы будут действовать четыре бригады В каждую смену на станции скорой медицинской помощи Шушинской городской больницы будут действовать четыре бригады.
Карабах
21 июля 2023 г. 13:13
В каждую смену на станции скорой медицинской помощи Шушинской городской больницы будут действовать четыре бригады

В каждую смену на станции скорой медицинской помощи Шушинской городской больницы будут действовать четыре бригады.

Как передает Report, об этом стало известно в ходе ознакомления президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с ходом строительства Шушинской городской больницы на 90 коек.

Станция скорой медицинской помощи больницы будет оснащена отвечающим современным стандартам медицинским оборудованием, которое требует крупных средств, - магнитно-резонансным томографом мощностью 1,5 Тл и компьютерным томографом 32 срезовой конфигурации. В каждую смену на станции будут действовать четыре бригады.

Отметим, что здоровье населения находится в центре постоянного внимания главы государства. Проводится широкомасштабная работа по организации и оказанию медицинских услуг и на освобожденных от оккупации территориях. Шушинская городская больница - один из инфраструктурных проектов, реализуемых по непосредственному указанию и под руководством Президента Ильхама Алиева для обеспечения защиты здоровья населения, которое будет проживать в этом регионе.

Напомним, что фундамент Шушинской городской больницы был заложен 7 ноября 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa Təcili Tibbi Yardım Stansiyasında hər növbədə dörd briqada fəaliyyət göstərəcək

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