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В Карабахе возвели модульный городок для российских миротворцев

В Карабахе возвели модульный городок для российских миротворцев Специалисты материально-технического обеспечения минобороны России возвели блочно-модульный городок для размещения российских миротворцев в Карабахе
Карабах
1 февраля 2021 г. 08:03
В Карабахе возвели модульный городок для российских миротворцев

Специалисты материально-технического обеспечения минобороны России возвели блочно-модульный городок для размещения российских миротворцев в Карабахе.

Об этом Report передает со ссылкой на российское оборонное ведомство.

По данным министерства, это уже четвертый по счету городок, который рассчитан на 60 мест.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda Rusiya sülhməramlıları üçün modul şəhərcik inşa edildi

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