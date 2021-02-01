В Карабахе возвели модульный городок для российских миротворцев

Специалисты материально-технического обеспечения минобороны России возвели блочно-модульный городок для размещения российских миротворцев в Карабахе

Специалисты материально-технического обеспечения минобороны России возвели блочно-модульный городок для размещения российских миротворцев в Карабахе.

Об этом Report передает со ссылкой на российское оборонное ведомство.

По данным министерства, это уже четвертый по счету городок, который рассчитан на 60 мест.

В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.