В Карабахе возвели модульный городок для российских миротворцев

Специалисты материально-технического обеспечения минобороны России возвели блочно-модульный городок для размещения российских миротворцев в Карабахе.
Об этом Report передает со ссылкой на российское оборонное ведомство.
По данным министерства, это уже четвертый по счету городок, который рассчитан на 60 мест.
В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые модули, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, продуктовой склад, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования. Городок оснащен всем необходимым, в том числе душевыми кабинами и бытовой техникой.