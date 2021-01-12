В Карабахе усилена безопасность российских миротворцев

Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Как передает Report, об этом сообщает минобороны РФ.
"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что во время тренировок миротворцы совершенствуют навыки по охране и обороне наблюдательных постов.
"Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", - отмечается на сайте минобороны.