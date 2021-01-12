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В Карабахе усилена безопасность российских миротворцев

В Карабахе усилена безопасность российских миротворцев Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Карабах
12 января 2021 г. 07:29
В Карабахе усилена безопасность российских миротворцев

Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Как передает Report, об этом сообщает минобороны РФ.

"На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Добавляется, что во время тренировок миротворцы совершенствуют навыки по охране и обороне наблюдательных постов.

"Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией", - отмечается на сайте минобороны.

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