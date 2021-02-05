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В Карабахе российских миротворцев вакцинируют вторым компонентом вакцины от COVID-19

В Карабахе российских миротворцев вакцинируют вторым компонентом вакцины от COVID-19 Военные медики Российского миротворческого контингента приступили к вакцинации миротворцев вторым компонентом вакцины "Спутник-V" в Нагорном Карабахе
Карабах
5 февраля 2021 г. 09:36
В Карабахе российских миротворцев вакцинируют вторым компонентом вакцины от COVID-19

Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинации миротворцев вторым компонентом вакцины "Спутник-V" в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на минобороны РФ, первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медицинских подразделений, дислоцированных в Ханкенди. Далее выездные бригады медиков проведут вакцинацию личного состава РМК, выполняющего задачи на всех 27 наблюдательных постах.

Всего в Нагорный Карабах доставлено около 2 тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно, для того чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Вакцину доставляют в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивает сохранность вакцины при транспортировке.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ.

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