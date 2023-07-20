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В Карабахе планируется строительство 8 учреждений профессионального образования

В Карабахе планируется строительство 8 учреждений профессионального образования В Карабахе планируется строительство Кяльбаджарского и Лачинского профессиональных училищ. В целом, в рамках программы "Великое возвращение" будет построено и введено в эксплуатацию 8 учреждений профессионального образования.
Карабах
20 июля 2023 г. 17:58
В Карабахе планируется строительство 8 учреждений профессионального образования

В Карабахе планируется строительство Кяльбаджарского и Лачинского профессиональных училищ. В целом, в рамках программы "Великое возвращение" будет построено и введено в эксплуатацию 8 учреждений профессионального образования.

Как сообщает Report, об этом стало известно во время ознакомления президента Азербайджана Ильхама Алиева с условиями, созданными в Джалилабадском государственном центре профессионального образования.

Было сообщено, что в настоящее время строятся здания Лянкяранского профессионального лицея, Бакинского государственного центра профессионального образования по технике и технологиям. В скором времени начнется строительство здания Мингячевирского центра профессионального образования. Также ведется проектирование зданий Физулинского профессионального лицея, Сумгайытского государственного центра профессионального образования по промышленности и высоким технологиям, Товузского, Гахского и Губинского профессиональных лицеев. В Карабахе планируется строительство Кяльбаджарского и Лачинского профессиональных училищ.

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