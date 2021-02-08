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В Карабахе откроется региональная радиостанция

В Карабахе откроется региональная радиостанция На заседании были обсуждены вопросы организации радиовещания на освобожденных территориях
Карабах
8 февраля 2021 г. 15:41
В Карабахе откроется региональная радиостанция
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Состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию в формате видео-конференции.

Как сообщили Report в Нацсовете, на заседании были обсуждены вопросы организации радиовещания на освобожденных территориях.

В связи с вводом в эксплуатацию новых частот вещания принято решение об организации на освобожденных землях вещания общегосударственных радиоканалов ("Хазар", "Азад Азербайджан", 100.5 FM, "Авто FM", "Араз", "Space", "Antenn" и "Media FM").

В ходе заседания было объявлено о конкурсе на открытие нового регионального радиоканала в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях. Конкурс стартует с 10 февраля 2021 года и продлится до 12 марта 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda regional radio açılacaq - RƏSMİ

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