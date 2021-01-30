В Карабахе найдены тела еще нескольких армянских военнослужащих

Найдены тела еще 15 армянских военнослужащих, обезвреженных во время Второй Карабахской войны.

Найдены тела еще 15 армянских военнослужащих, обезвреженных во время Второй Карабахской войны.

Как передает Report, об этом сообщила т. н. "Государственная служба по чрезвычайным ситуациям" незаконного режима.

Согласно информации, останки 13 военнослужащих были обнаружены в Джебраиле, 1 - в Ходжавенде, тело еще одного было передано азербайджанской стороной.

Установить их личности не удалось, так как тела полностью разложились. Поэтому необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сегодня поисковые работы будут продолжены в направлении Гадрута и Губадлы.

До 29 января в зоне боев были обнаружены останки 1 344 армянских военнослужащих.