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В Карабахе началось разминирование территорий

В Карабахе началось разминирование территорий С сегодняшнего дня саперы приступили к гуманитарному разминированию местности
Карабах
23 ноября 2020 г. 15:25
В Карабахе началось разминирование территорий

В Нагорном Карабахе началось гуманитарное разминирование территорий. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов.

"С сегодняшнего дня саперы приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять местность на наличие взрывоопасных предметов, где в дальнейшем будут строиться стационарные посты российского воинского контингента", - сказал полковник.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление. Согласно заявлению полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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