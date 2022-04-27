В храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия

Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в ходе визита в поселок Гадрут обнаружили напротив храма Иоана разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия.

Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в ходе визита в поселок Гадрут обнаружили напротив храма Иоана разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия.

Как сообщает карабахское бюро Report, в ходе визита, организованного Госкомитетом по работе с религиозными организациями, члены общины заметили, что на разрушенных древних могилах перед храмом нет надгробий.

Заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафиг Данакари сообщил карабахскому бюро Report, что члены общины нашли и вернули на место спрятанные армянами надгробия:

"Вместе с членами общины мы вернули надгробия на место. Затем мы совершили религиозные обряды и прочитали молитвы. На надгробиях и могилах есть надписи, предположительно принадлежащие албанцам и удинам, и изображения албанских крестов".