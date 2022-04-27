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В храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия 

В храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия  Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в ходе визита в поселок Гадрут обнаружили напротив храма Иоана разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия.
Карабах
27 апреля 2022 г. 20:25
В храме Иоанна в Гадруте обнаружены разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия 

Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в ходе визита в поселок Гадрут обнаружили напротив храма Иоана разрушенные и спрятанные армянами древние надгробия.

Как сообщает карабахское бюро Report, в ходе визита, организованного Госкомитетом по работе с религиозными организациями, члены общины заметили, что на разрушенных древних могилах перед храмом нет надгробий.

Заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафиг Данакари сообщил карабахскому бюро Report, что члены общины нашли и вернули на место спрятанные армянами надгробия:

"Вместе с членами общины мы вернули надгробия на место. Затем мы совершили религиозные обряды и прочитали молитвы. На надгробиях и могилах есть надписи, предположительно принадлежащие албанцам и удинам, и изображения албанских крестов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоHadrutdakı İoan məbədində ermənilərin dağıdıb gizlətdiyi qədim qəbir daşları aşkarlanıb

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