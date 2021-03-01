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В хорватском издании опубликован репортаж про Карабах

В хорватском издании опубликован репортаж про Карабах Корреспондент хорватского издания "Vecernjeg lista" (Вечерняя газета) Гасан Гейдар Диаб подготовил репортаж о своем визите на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Карабах
1 марта 2021 г. 00:00
В хорватском издании опубликован репортаж про Карабах

Корреспондент хорватского издания "Vecernjeg lista" (Вечерняя газета) Гасан Гейдар Диаб подготовил репортаж о своем визите на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как передает Report, корреспондент задокументировал увиденное с помощью фото-свидетельств. Впечатления журналиста отражены на сайте представляемого им СМИ.

Он отметил, что в ходе него армянская сторона проявила беспрецедентную жестокость, обстреляв мирные азербайджанские города с использованием ракет. Автор подчеркнул, что в соответствии с международным правом территория Карабаха принадлежит Азербайджану.

Журналист, побывавший во многих "горячих точках" планеты, включая Сирию, Ирак, Ливию и Ливан, не скрывает своего потрясения от увиденного в Карабахе. "Масштабы разрушений на освобожденных землях поистине ужасающие", - отметил он.

По словам корреспондента, Карабахский регион привлекает внимание, прежде всего, своим экономическим потенциалом, и именно в этом отношении он одинаково важен и для Армении, и для Азербайджана. Журналист в своем репортаже также коснулся богатых природных ресурсов Карабаха, в том числе золотых месторождений и лесных ресурсов. Он с сожалением отметил, что в годы оккупации запасы полезных ископаемых были варварски разграблены, а леса - массово уничтожены.

В своем материале Диаб напомнил, что указанные территории по условиям всех международных документов принадлежат Азербайджану, а переговоры, которые велись почти на протяжении 30 лет, не привели ни к каким результатам. Он также отметил, что в годы оккупации на этих землях незаконно размещались армянские семьи из разных уголков мира.

В заключение автор статьи рассказал о том, как азербайджанцы с нетерпением ждут возвращения в родные края и верят, что этот день не за горами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXorvatiya nəşrində Qarabağ haqqında geniş reportaj dərc olunub

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