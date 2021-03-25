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В Ходжавенде обнаружен брошеный армянами зенитно-ракетный комплекс "Игла"

В Ходжавенде обнаружен брошеный армянами зенитно-ракетный комплекс "Игла" Сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия на освобожденных от оккупации территориях с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Карабах
25 марта 2021 г. 11:51
В Ходжавенде обнаружен брошеный армянами зенитно-ракетный комплекс Игла

Сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия на освобожденных от оккупации территориях с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе очередных подобных мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции на территории Ходжавендского района, были обнаружены 1 зенитно-ракетный комплекс "Игла", 1 противотанковый гранатомет марки "МУХА", 1 пулемет, 1 автомат, 6 ручных гранат, 64 различных вида снарядов, 19 магазинов и 1 100 пуль различного калибра. Боеприпасы были переданы по назначению.

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Версия на английском языке IGLA zenit-missile complex abandoned by Armenians found in Khojavend
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdıqları “İqla” zenit-raket kompleksi aşkarlanıb

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