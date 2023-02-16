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В Ходжалы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Ходжалы произошло ДТП, есть пострадавшие В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.
Карабах
16 февраля 2023 г. 11:27
В Ходжалы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.

Об этом Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

В ходе проведенного расследования было установлено, что житель Астаринского района, Гылман Рагимов (1985 г.р.) потерял управление бетономешалкой марки Mercedes, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

Пострадавшие в ДТП водитель и пассажир, житель Товузского района Шинасин Ниязов (1994 г.р.) были госпитализированы после оказания им первой медицинской помощи.

Движение по дороге возобновлено.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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