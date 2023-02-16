В Ходжалы произошло ДТП, есть пострадавшие

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.

Об этом Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

В ходе проведенного расследования было установлено, что житель Астаринского района, Гылман Рагимов (1985 г.р.) потерял управление бетономешалкой марки Mercedes, в результате чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

Пострадавшие в ДТП водитель и пассажир, житель Товузского района Шинасин Ниязов (1994 г.р.) были госпитализированы после оказания им первой медицинской помощи.

Движение по дороге возобновлено.

По факту проводится расследование.