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В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы

В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы "В нашей стране начался новый период. После Второй Карабахской войны начался период восстановления и реконструкции. Я представлю вам книгу, посвященную разрушениям, учиненным Арменией на освобожденных землях".
Карабах
27 мая 2021 г. 18:54
В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы

"В нашей стране начался новый период. После Второй Карабахской войны начался период восстановления и реконструкции. Я представлю вам книгу, посвященную разрушениям, учиненным Арменией на освобожденных землях".

Как сообщает Report, об этом 27 мая на встрече с министром национального образования Турции Зией Сельчуком сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Вы увидите, каким большим разрушениям подверглись наши земли. В настоящее время готовятся генеральные планы городов, как составная часть генеральных планов планируется строительство школ. В этом месяце в Шуше был заложен фундамент школы, которая была разрушена армянами. В рамках визита моего дорогого брата, уважаемого президента Реджепа Тайиба Эрдогана в программе в качестве подарка, предложенного турецкой стороной, нашла отражение и церемония закладки фундамента школы", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Groundbreaking ceremony of school presented by Turkey to be held during Erdogan's visit
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın səfəri zamanı Türkiyənin Azərbaycana hədiyyə etdiyi məktəbin təməlqoyma mərasimi keçiriləcək

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