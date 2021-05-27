В ходе визита Эрдогана состоится церемония закладки фундамента подаренной Турцией школы

"В нашей стране начался новый период. После Второй Карабахской войны начался период восстановления и реконструкции. Я представлю вам книгу, посвященную разрушениям, учиненным Арменией на освобожденных землях".

"В нашей стране начался новый период. После Второй Карабахской войны начался период восстановления и реконструкции. Я представлю вам книгу, посвященную разрушениям, учиненным Арменией на освобожденных землях".

Как сообщает Report, об этом 27 мая на встрече с министром национального образования Турции Зией Сельчуком сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Вы увидите, каким большим разрушениям подверглись наши земли. В настоящее время готовятся генеральные планы городов, как составная часть генеральных планов планируется строительство школ. В этом месяце в Шуше был заложен фундамент школы, которая была разрушена армянами. В рамках визита моего дорогого брата, уважаемого президента Реджепа Тайиба Эрдогана в программе в качестве подарка, предложенного турецкой стороной, нашла отражение и церемония закладки фундамента школы", - добавил глава государства.