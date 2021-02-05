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В ходе Отечественной войны ВС Азербайджана за сутки совершили молниеносную атаку

В ходе Отечественной войны ВС Азербайджана за сутки совершили молниеносную атаку Была зачитана поздравительная телефонограмма начальника ГПС
Карабах
5 февраля 2021 г. 14:01
В ходе Отечественной войны ВС Азербайджана за сутки совершили молниеносную атаку
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В воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенной в городе Гёйтепе, состоялась церемония приведения к присяге молодых солдат.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

После торжественной церемонии участникам мероприятия была зачитана поздравительная телефонограмма начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Выступившие на церемонии отметили, что мероприятие является знаменательным, поскольку только несколько месяцев назад в результате контрнаступательных операций, проводимых Вооруженными силами Азербайджана под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, была восстановлена территориальная целостность нашей страны и Отечественная война завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

С чувством гордости было отмечено, что военнослужащие Государственной пограничной службы в Отечественной войне успешно выполнили поставленные Верховным главнокомандующим боевые задачи, пограничники проявили героизм при освобождении большой территории до государственной границы с Арменией, преодолев 105 км за 24 часа, перешли в молниеносную атаку, нанеся сокрушительный удар по врагу, заняли стратегические высоты на государственной границе с Арменией, участвовали в освобождении Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

На мероприятии также почтили память шехидов, была выражена уверенность в том, что молодые солдаты, принявшие присягу на верность Родине, государству и с честью взявшие на себя ответственность за защиту наших священных границ, всегда будут верны военной присяге.

Церемония, проведенная со строгим соблюдением правил карантина и мер социального дистанцирования, завершилась торжественным маршем личного состава перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində bir sutkada 105 km. məsafədə ildırımsürətli hücum həyata keçirilib

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