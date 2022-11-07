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В ходе Отечественной войны Азербайджана героически погибли 44 медработника

В ходе Отечественной войны Азербайджана героически погибли 44 медработника В преддверии второй годовщины Дня Победы министр здравоохранения Теймур Мусаев и члены коллегии Министерства здравоохранения на Второй Аллее почетного захоронения почтили память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам.
Карабах
7 ноября 2022 г. 08:59
В ходе Отечественной войны Азербайджана героически погибли 44 медработника

В преддверии второй годовщины Дня Победы министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и члены коллегии ведомства на Второй Аллее почетного захоронения почтили память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам.

Об этом Report сообщили в Минздраве Азербайджана.

Были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В ходе 44-дневной Отечественной войны 159 военных медицинских работников получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности 44 медицинских работника героически погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 санитаров.

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Версия на английском языке 44 medical workers martyred in Patriotic War of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində 44 tibb işçisi şəhid olub

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