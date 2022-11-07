В ходе Отечественной войны Азербайджана героически погибли 44 медработника

В преддверии второй годовщины Дня Победы министр здравоохранения Теймур Мусаев и члены коллегии Министерства здравоохранения на Второй Аллее почетного захоронения почтили память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам.

В преддверии второй годовщины Дня Победы министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и члены коллегии ведомства на Второй Аллее почетного захоронения почтили память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам.

Об этом Report сообщили в Минздраве Азербайджана.

Были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В ходе 44-дневной Отечественной войны 159 военных медицинских работников получили ранения различной степени тяжести. В общей сложности 44 медицинских работника героически погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 санитаров.