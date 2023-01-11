В ходе акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын наблюдается оживление, несмотря на интенсивный снегопад

Несмотря на продолжающийся интенсивный снегопад, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Несмотря на продолжающийся интенсивный снегопад, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Как передает сотрудник Report , освещающий акцию, в ходе демонстрации в настоящее время наблюдается оживление.

В эти минуты протестующие экоактивисты и волонтеры, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, исполняют патриотические песни, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Напомним, что в течение прошедшего дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 23 автомобиля, принадлежащие российским миротворцам и МККК. Это в лишний раз доказывает, что демонстранты не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Отметим, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 31-й день.

Экоактивисты, представители НПО, не создавая помех движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. Они требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.