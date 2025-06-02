В Ханкенди, Агдере и Ходжалы сносят незаконные постройки периода оккупации

В Ханкенди, Агдере и Ходжалы сносят незаконные постройки периода оккупации

В Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах ведется демонтаж незаконных строений, возведенных во время армянской оккупации.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Работы проходят в рамках масштабных проектов по восстановлению и строительству на освобожденных территориях.

По словам представителя президента в этих районах Эльчина Юсубова, значительное число самовольных построек, не соответствующих архитектурным нормам Азербайджана, были возведены хаотично и без соблюдения строительных стандартов. Многие из них находятся в аварийном состоянии, поэтому подлежат сносу.

Юсубов отметил, что в Ханкенди формируется масштабный кампус Карабахского университета, в связи с чем в прилегающей зоне также проводится зачистка территории. При этом соответствующие нормам здания сохраняются.

"В селе Баллыджа Ходжалинского района завершается восстановление 200 домов, продолжается заселение и реконструкция населенных пунктов Талыш, Суговушан и Гасанриз в Агдере. Вопросы занятости населения, возвращающегося в города, села и поселки, находятся под особым вниманием. На развитие занятости в регионе привлечены инвестиции частного сектора в размере около 45 млн манатов.

В Ханкенди планируется создание перерабатывающих предприятий, а в Агдере и Ходжалы — развитие сельского хозяйства", - говорится в сообщении.