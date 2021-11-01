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В Хачмазе почтена память шехида Отечественной войны  

В Хачмазе почтена память шехида Отечественной войны   В Хачмазе почтена память героя Отечественной войны Самира Мустафаева.
Карабах
1 ноября 2021 г. 12:16
В Хачмазе почтена память шехида Отечественной войны  

В Хачмазе почтена память героя Отечественной войны Самира Мустафаева.

Как сообщает северное бюро Report, сегодня - годовщина С. Мустафаева, героически погибшего в Суговушанском направлении.

В церемонии поминовения, состоявшейся в селе Гараджалли Хачмазского района, приняли участие сотрудники Исполнительной власти района, управлений и организаций, члены семьи шехида и представители общественности. Участники мероприятия возложили цветы к могиле шехида и почтили его память.

Отметим, что Самир Мустафаев родился 10 марта 2000 года в селе Гараджалли Хачмазского района. В 2018-2019 годах, находясь на военной службе, Самир Мустафаев проявил героизм. Едва началась Отечественная война, он вновь вступил в ряды Вооруженных сил, встав на защиту Родины.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева Самир Азер оглу Мустафаев награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Суговушана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidi Xaçmazda anılıb

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