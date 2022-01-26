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В Гяндже зарубежные фотографы ознакомились с разрушениями, причиненными Арменией

В Гяндже зарубежные фотографы ознакомились с разрушениями, причиненными Арменией В рамках проекта “Отечественная война глазами фотографов”, финансируемого Фондом молодежи Азербайджанской республики, местные и зарубежные фотографы ознакомились с разрушениями в Гяндже, вызванными ракетными атаками ВС Армении против ни в чем не повинных
Карабах
26 января 2022 г. 14:30
В Гяндже зарубежные фотографы ознакомились с разрушениями, причиненными Арменией
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В рамках проекта “Отечественная война глазами фотографов”, финансируемого Фондом молодежи Азербайджанской республики, местные и зарубежные фотографы ознакомились с разрушениями в Гяндже, вызванными ракетными атаками ВС Армении против ни в чем не повинных гражданских лиц.

Как сообщает западное бюро Report, гости возложили цветы к месту кровавого теракта и почтили память погибших мирных жителей.

Гостям сообщили, что оккупационные армянские вооруженные силы, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, а также требования режима гуманитарного прекращения огня, согласованного по итогам встречи в Москве, умышленно целясь на мирное население Азербайджана, обстреляли населенные пункты из тяжелого вооружения. В результате ракетных ударов по городу Гянджа погибли 26 мирных жителей, среди которых есть женщины и дети. В результате обстрела 142 человека получили ранения.

Обстрел густонаселенных районов в ночное время ракетами «Точка-У», «Смерч», «Скад» и другими был направлен на гибель большого количества мирных жителей. Хотя преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению является преступлением против человечности, Армения продолжает совершать военные преступления и нарушает нормы международного права.

Во время поездки в Агдам и Шушу украинский фотограф Сергей Киор заявил, что они увидели очень много разрушенных зданий, увидели как война изменила эти территории: "Мы также увидели то, как тут все строится, новый аэропорт в Физули. Надеемся, что, вскоре все будет намного лучше",- отметил он.

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Версия на английском языке ФотоForeign photographers get acquainted with destruction committed by Armenia in Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici fotoqraflar Gəncədə Ermənistanın törətdiyi dağıntılarla tanış olublar

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