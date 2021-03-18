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В Гяндже прощаются с шехидом

В Гяндже прощаются с шехидом Вюсал Мамедов был старшим ребенком в семье
Карабах
18 марта 2021 г. 13:52
В Гяндже прощаются с шехидом
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Проходит церемония прощания с шехидом - жителем города Гянджа, 23-летним Вюсалом Эльшан оглу Мамедовым, погибшим в боях в направлении Ходжавенда во время Отечественной войны.

Как передает западный центр Report, имя Вюсала Мамедова числилось в списках пропавших без вести с ноября прошлого года, вчера было установлено, что он стал шехидом.

В настоящее время с участием родных и близких шехида, представителей общественности и жителей города проходит церемонии прощания.

Шехид будет предан земле на Аллее шехидов в Гяндже.

Вюсал Мамедов был старшим ребенком в семье, у него есть младший брат.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə şəhidlə vida mərasimi keçirilir

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