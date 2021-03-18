В Гяндже прощаются с шехидом

Проходит церемония прощания с шехидом - жителем города Гянджа, 23-летним Вюсалом Эльшан оглу Мамедовым, погибшим в боях в направлении Ходжавенда во время Отечественной войны.
Как передает западный центр Report, имя Вюсала Мамедова числилось в списках пропавших без вести с ноября прошлого года, вчера было установлено, что он стал шехидом.
В настоящее время с участием родных и близких шехида, представителей общественности и жителей города проходит церемонии прощания.
Шехид будет предан земле на Аллее шехидов в Гяндже.
Вюсал Мамедов был старшим ребенком в семье, у него есть младший брат.
Аллах рехмет элесин!