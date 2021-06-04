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В Гяндже прощаются с шехидом Орханом Юсубовым

В Гяндже прощаются с шехидом Орханом Юсубовым Останки Орхана Юсубова 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, доставлены в Гянджу.
Карабах
4 июня 2021 г. 13:29
В Гяндже прощаются с шехидом Орханом Юсубовым
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Останки Орхана Юсубова 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, доставлены в Гянджу.

Как передает Западный центр Report, останки шехида переданы семье, началась церемония прощания.

В церемонии принимают участие близкие покойного, а также представители общественности, боевые товарищи и жители города.

После церемонии прощания он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

Орхан Юсубов героически погиб в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября минувшего года. Он служил солдатом-сверхсрочником и 8 месяцев считался пропавшим без вести.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Orxan Yusubovla vida mərasimi başlayıb

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