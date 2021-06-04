В Гяндже прощаются с шехидом Орханом Юсубовым

Останки Орхана Юсубова 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, доставлены в Гянджу.
Как передает Западный центр Report, останки шехида переданы семье, началась церемония прощания.
В церемонии принимают участие близкие покойного, а также представители общественности, боевые товарищи и жители города.
После церемонии прощания он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.
Орхан Юсубов героически погиб в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября минувшего года. Он служил солдатом-сверхсрочником и 8 месяцев считался пропавшим без вести.