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В Гяндже открыт барельеф шехиду Отечественной войны

В Гяндже открыт барельеф шехиду Отечественной войны В день рождения шехида Миргусейна Сеидзаде на улице, носящего его имя, состоялось открытие барельефа.
Карабах
11 февраля 2022 г. 14:01
В Гяндже открыт барельеф шехиду Отечественной войны

В день рождения шехида Миргусейна Сеидзаде на улице, носящего его имя, состоялось открытие барельефа.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии, помимо родственников шехида, приняли участие представители общественности, жители города, ветераны и их военные товарищи.

Участники церемонии отметили, что Миргусейн Сеидзаде во время Отечественной войны проявил большую доблесть в боях за Лачын, Физули и Джебраил. М.Сеидзаде героически погиб в боях за Джебраильский район.

Часть улицы Эттарлар города Гянджи от пересечения с проспектом Низами Гянджеви до пересечения с улицей Эльданиза Гасанова носит имя шехида Миргусейна Сеидзаде.

Соответствующими распоряжениями, подписанными Верховным главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым, М.Сеидзаде был награжден медалями ”За Родину", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Лачына“ и орденами ”За службу Родине второй степени“, ”Рашадет" 3-й степени.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Vətən müharibəsi şəhidinin adına olan küçədə barelyefi açılıb

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