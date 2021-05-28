В Губе сдан в пользование родник памяти шехида

В Губинском районе увековечено имя шехида Отечественной войны

В Губинском районе увековечено имя шехида Отечественной войны.

Как сообщает северное бюро Report, в селе Алексеевка сдан в пользование родник памяти шехида Отечественной войны Ульви Мамедова.

В мероприятии приняли участие члены семьи шехида Агамирза Мамедов, член правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана и редактор информационного агентства "Report" Эльшан Мамедов, а также руководитель отдела по организации работы с ветеранами и семьями шехидов Губинского района Асаф Ширинов, председателя Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев, футболисты-ветераны: - Машаллах Ахмедов, Новруз Азимов, Афган Талыбов, сотрудники местных органов управления, жители села и боевые товарищи шехида.

Отметим, что Ульви Мамедов, уроженец села Алексеевка Губинского района. Принимал активное участие в боях за освобождение Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов. Мамедов отличился личным мужеством и героизмом в ряде тяжелых операций. Он героически погиб 21 октября прошлого года в ожесточенных боях в Ходжавендском районе .

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева У.Мамедов награжден медалями "За Отечество" и "За освобождение Джебраила" ​​(посмертно).

Аллах рехмет элесин!