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В Губе сдан в пользование родник памяти шехида

В Губе сдан в пользование родник памяти шехида В Губинском районе увековечено имя шехида Отечественной войны
Карабах
28 мая 2021 г. 19:10
В Губе сдан в пользование родник памяти шехида

В Губинском районе увековечено имя шехида Отечественной войны.

Как сообщает северное бюро Report, в селе Алексеевка сдан в пользование родник памяти шехида Отечественной войны Ульви Мамедова.

В мероприятии приняли участие члены семьи шехида Агамирза Мамедов, член правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана и редактор информационного агентства "Report" Эльшан Мамедов, а также руководитель отдела по организации работы с ветеранами и семьями шехидов Губинского района Асаф Ширинов, председателя Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев, футболисты-ветераны: - Машаллах Ахмедов, Новруз Азимов, Афган Талыбов, сотрудники местных органов управления, жители села и боевые товарищи шехида.

Отметим, что Ульви Мамедов, уроженец села Алексеевка Губинского района. Принимал активное участие в боях за освобождение Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов. Мамедов отличился личным мужеством и героизмом в ряде тяжелых операций. Он героически погиб 21 октября прошлого года в ожесточенных боях в Ходжавендском районе .

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева У.Мамедов награжден медалями "За Отечество" и "За освобождение Джебраила" ​​(посмертно).

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada Vətən Müharibəsi şəhidinin adına bulaq istifadəyə verilib

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