В Губе прошла конференция под названием "Встреча поколений"

В Губе прошла конференция под названием "Встреча поколений: Успехи и перспективы…"

В Губе прошла конференция под названием "Встреча поколений: Успехи и перспективы…"

Как передает северное бюро Report, сегодня в Губинском городском центре культуры прошла зональная конференция, организованная совместно Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил и Исполнительной властью Губинского района.

Выступивший в конференции завсектором по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Вусал Гулиев подчеркнул, что наш народ под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева добился исторического успеха в 44-дневной Отечественной войне: "Всем известно, что сегодня в Азербайджане одним из приоритетных направлений государственной политики является забота о семьях шехидов, инвалидах войны, ветеранах и гази, повышение их социального благосостояния. Примером этого служит факт обеспечения граждан определенной категории квартирами, автомобилями, социальными пособиями, предоставление многочисленных льгот.

Однако должны с сожалением отметить, что сегодня некоторые ветераны, в том числе организации, носящие наименование ветеранских, выступают с необоснованными претензиями и требованиями, стараются защищать больше свои интересы, чем общественные. Естественно, такие факты вызывают недовольство в обществе, бросают тень на святость ветеранского статуса. Каждый ветеран должен бороться с такими нежелательными явлениями, не позволять кому-то бросать тень на политику нашего государства в отношении семей шехидов, ветеранов".