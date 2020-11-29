В Губе состоялись похороны шехида

В Губинском районе состоялись похороны погибшего военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана.

В Губинском районе состоялись похороны погибшего военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает северное бюро Report, сегодня в селе Сабатлар состоялись похороны Сафарова Тамерлана Джавад оглы, который стал шехидом во время Отечественной войны, длившейся 44 дня.

В церемонии похорон приняли участие сотрудники министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, официальные лица Исполнительной власти Губинского района, жители села и родственники шехида.

После залпового огня шехид был предан земле, членам семьи был передан трехцветный флаг, в который был завернут гроб с телом шехида.

Аллах рехмет элясин!