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В Губе состоялись похороны шехида

В Губе состоялись похороны шехида В Губинском районе состоялись похороны погибшего военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана.
Карабах
29 ноября 2020 г. 13:33
В Губе состоялись похороны шехида

В Губинском районе состоялись похороны погибшего военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает северное бюро Report, сегодня в селе Сабатлар состоялись похороны Сафарова Тамерлана Джавад оглы, который стал шехидом во время Отечественной войны, длившейся 44 дня.

В церемонии похорон приняли участие сотрудники министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, официальные лица Исполнительной власти Губинского района, жители села и родственники шехида.

После залпового огня шехид был предан земле, членам семьи был передан трехцветный флаг, в который был завернут гроб с телом шехида.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid olan hərbi qulluqçu Qubada dəfn edilib

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