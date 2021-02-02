В Губадлы обезврежено 120 противопехотных мин

Территории очищаются от мин инженерно-фортификационными подразделениями ГПС

После славной победы, одержанной в Отечественной войне под командованием Верховного главнокомандующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, позволившей обеспечить территориальную целостность нашего государства, в том числе освобождения от оккупации государственной границы нашей страны с Республикой Армения, на этих территориях продолжаются мероприятия по созданию необходимой пограничной инфраструктуры.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Территории, заминированные Вооруженными силами Армении вдоль линии государственной границы, в настоящее время очищаются от мин инженерно-фортификационными подразделениями Государственной пограничной службы.

31 января близ села Меликахмедли Губадлинского района саперами было обезврежено 120 противопехотных мин.