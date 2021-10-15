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В Геранбое простились с военнослужащим Азербайджанской армии

В Геранбое простились с военнослужащим Азербайджанской армии Военнослужащий Азербайджанской армии солдат Гамзаев Афган Бахман оглы, погибший 14 октября в результате снайперского выстрела, совершенного незаконными армянскими вооруженными отрядами, предан земле.
Карабах
15 октября 2021 г. 14:00
В Геранбое простились с военнослужащим Азербайджанской армии
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Военнослужащий Азербайджанской армии солдат Гамзаев Афган Бахман оглы, погибший 14 октября в результате снайперского выстрела, совершенного незаконными армянскими вооруженными отрядами, предан земле.

Как сообщает Западное бюро Report, похороны шехида состоялись на кладбище села Борсунлу Геранбойского района.

12:31

В селе Борсунлу Геранбойского района прощаются с военнослужащим Азербайджанской армии солдатом Гамзаевым Афганом Бахман оглу, погибшим 14 октября в результате снайперского выстрела, совершенного незаконными вооруженными армянскими отрядами.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии прощания принимают участие родственники шехида, представители общественности, сотрудники правоохранительных органов и местные жители.

После церемонии прощания шехид будет похоронен на кладбище села Борсунлу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun şəhid hərbçisi dəfn olunub

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