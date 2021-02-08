В Генпрокуратуре создана историко-мемориальная галерея Отечественной войны

В галерее собраны вещественные доказательства террористических актов, совершенных армянской армией

Президент Ильхам Алиев ознакомился с историко-мемориальной галереей, созданной в административном здании нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики на территории Бинагадинского района столицы и посвященной 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, в галерее собраны вещественные доказательства террористических актов, совершенных армянской армией в период Отечественной войны против гражданского населения и объектов в городах Гянджа, Тертер, Барда.

8 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового комплекса административного здания Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики на территории Бинагадинского района столицы.