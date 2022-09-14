В Газахе похоронен шехид Азад Керимов

Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Азад Закир оглу Керимов, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении. По информации западного бюро Report, церемония прощания с Азадом Керимовым 1994 г.р. состоялась

Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Азад Закир оглу Керимов, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении.



По информации западного бюро Report, церемония прощания с Азадом Керимовым, 1994 г.р., состоялась в селе Даш Салахлы, в доме, где проживает семья военнослужащего.



В мероприятии, помимо родственников шехида, приняли участие представители общественности, жители Газаха и сотрудники правоохранительных органов.



После церемонии прощания шехид был похоронен на Аллее шехидов в селе.



Отметим, что прапорщик А.Керимов женат, у него остались годовалый и трехлетний сыновья.