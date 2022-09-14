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В Газахе похоронен шехид Азад Керимов

В Газахе похоронен шехид Азад Керимов Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Азад Закир оглу Керимов, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении. По информации западного бюро Report, церемония прощания с Азадом Керимовым 1994 г.р. состоялась
Карабах
14 сентября 2022 г. 13:13
В Газахе похоронен шехид Азад Керимов

Похоронен военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Азад Закир оглу Керимов, погибший в результате провокации подразделений вооруженных сил Армении.

По информации западного бюро Report, церемония прощания с Азадом Керимовым, 1994 г.р., состоялась в селе Даш Салахлы, в доме, где проживает семья военнослужащего.

В мероприятии, помимо родственников шехида, приняли участие представители общественности, жители Газаха и сотрудники правоохранительных органов.

После церемонии прощания шехид был похоронен на Аллее шехидов в селе.

Отметим, что прапорщик А.Керимов женат, у него остались годовалый и трехлетний сыновья.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid Azad Kərimov Qazaxda dəfn olunub

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