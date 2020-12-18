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В Гахе похоронен один из покорителей Шуши

В Гахе похоронен один из покорителей Шуши Старший лейтенант Агаев Асаф Абид оглу похоронен в Гахском районе.
Карабах
18 декабря 2020 г. 18:47
В Гахе похоронен один из покорителей Шуши

Старший лейтенант Агаев Асаф Абид оглу похоронен в Гахском районе.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в церемонии приняли участие глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев, представители общественности района и родственники шехида.

Асаф Агаев похоронен в Аллее шехидов в районе.

Асаф Агаев родился в 1993 году в городе Гах. В начавшейся 27 сентября Отечественной войне он сражался до конца. А.Агаев проявил особый героизм при освобождении Шуши от оккупации. 17 декабря он стал шехидом, попав на мину.

Да упокоит Всевышний его душу!

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa fatehlərindən olan şəhid Qaxda dəfn edilib

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