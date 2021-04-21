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В Гаджигабуле простились с шехидом Отечественной войны - ОБНОВЛЕНО

В Гаджигабуле простились с шехидом Отечественной войны - ОБНОВЛЕНО Галасы Керимли пропал без вести в боях за село Дашалты в Шуше
Карабах
21 апреля 2021 г. 12:46
В Гаджигабуле простились с шехидом Отечественной войны - ОБНОВЛЕНО
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Тело пропавшего во время Отечественной войны военнослужащего Азербайджанской Армии Керимли Галасы Муслим оглу было предано земле.

По данным Report, солдат Г.Керимли похоронен на кладбище поселка Муган Гаджигабульского района.

12:24

Тело военнослужащего Азербайджанской армии Керимли Галасы Муслима оглы, пропавшего во время Отечественной войны, доставлено в поселок Муган Гаджигабульского района, где он родился.

Как сообщает Report, после церемонии прощания с солдатом Г.Керимли, в которой принимают участие руководство района, представители общественности и родственники шехида, его похоронят на кладбище поселка.

Г.Керимли родился 8 января 2000 года в поселке Муган Гаджигабульского района. 2 ноября связь с ним была прервана, и получить какую-либо информацию не удалось. Г.Керимли пропал без вести в боях за село Дашалты в Шуше.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 декабря прошлого года солдат Керимли Галасы Муслим оглу за успешное выполнение боевых задач при освобождении территорий Азербайджанской Республики от оккупации был награжден медалью "Отважный боец".

Аллах рехмет элясин!

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