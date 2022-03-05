В Гадруте в подвалах домов обнаружены могильные плиты, украденные армянами с азербайджанских кладбищ

С кладбищ, расположенных на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана, были сняты и вынесены могильные плиты из дорогого белого и черного мрамора и железные ограды, установленные вокруг них, была предпринята попытка стереть исторические сле

С кладбищ, расположенных на некогда оккупированных Арменией территориях Азербайджана, были сняты и вынесены могильные плиты из дорогого белого и черного мрамора и железные ограды, установленные вокруг них, была предпринята попытка стереть исторические следы нашего народа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с кладбищами, разрушенными и оскверненными в период оккупации со стороны Армении.

"После освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана в подвалах некоторых домов было обнаружено много могильных плит, вывезенных с азербайджанских кладбищ. Этот факт еще раз подтверждает, что армянская сторона намеренно воровала могильные плиты, однако не смогла вывезти их", - говорится в отчете.