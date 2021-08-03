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В Физули обнаружены останки армянских военнослужащих

В Физули обнаружены останки армянских военнослужащих Останки трех армянских военнослужащих, пропавших без вести во время второй Карабахской войны, были обнаружены при поиске в Физули.
Карабах
3 августа 2021 г. 22:31
В Физули обнаружены останки армянских военнослужащих

Останки трех армянских военнослужащих, пропавших без вести во время второй Карабахской войны, были обнаружены при поиске в Физули.

Об этом сообщает Report со ссылкой на News.am.

Отмечается, что тела еще трех военнослужащих были переданы при посредничестве российских миротворцев.

Таким образом, сегодня на освобожденных территориях были обнаружены останки 6 армянских военнослужащих.

Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления их личностей.

За все время проведения поисковых работ на территории Азербайджана найдены тела и останки в общей сложности 1 629 армянских оккупантов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Azərbaycanda qalıqları tapılan itkin hərbçilərinin sayı 1 629 nəfərə çatıb

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